В Карелии на данный момент борются с 22 лесными пожарами

На борьбу с огнем в Карелии бросили все силы. Глава региона Артур Парфенчиков рассказал в соцсети про оперативную обстановку на воскресенье, 18 июля.

По его словам, со стихией воюют пожарные Карельского центра авиационной и наземной охраны лесов, сотрудники МЧС, арендаторы лесов, волонтеры, даже местные жители.

В субботу удалось остановить движение огня в сторону Найстенъярви, в этом районе потушили все открытые участки горения. Жители поселка могут вздохнуть с облегчением, угрозы их домам сейчас нет.

Ликвидировали также пожар в Надвоицком лесничестве. Но в Волдозерском на территории Сегежского района огонь пока сильнее людей. В работах по локализации участвуют 80 человек.

Пожарные-десантники в Пряжинском районе защитили деревню Руга. Они не дали пламени дойти до Кудамы. Здесь воду с воздуха сбрасывал вертолет Ми-8, работали пожарные машины, экскаваторы.

В Муезерском районе горит лес на площади 540 гектаров. К счастью, населенных пунктов рядом нет.

Всего в Карелии действует 22 природных пожара. Их общая площадь превысила 3100 гектаров.

«Сейчас очень многое зависит от нас, сказал Парфенчиков. - Друзья, давайте прислушаемся к здравому смыслу и отложим на некоторое время отдых на природе. Напомню, что посещение лесов под запретом в Пряжинском, Сегежском, Суоярвском, Муезерском и Калевальском районах».

Он также предложил всем желающим помочь в тушении огня обратиться в администрации районов и сельских поселений. // Фото: Артур Парфенчиков/ВКонтакте