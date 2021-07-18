Экстренное предупреждение для жителей Карелии распространило МЧС

В Карелию после изматывающей жары придут дожди. Но непогода может причинить много вреда. Согласно данным Карельского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», ожидаются грозы, ливни и сильный ветер до 17 метров в секунду, передает региональное МЧС.

Разгула стихии стоит ждать днем в воскресенье в северных и западных районах, в промежутке 15-18 часов. Непогода сохранится и вечером.

Под действие неблагоприятного явления с большой вероятностью попадут восемь муниципальных образований.

В частности, Костомукша, Калевальский, Кемский, Лахденпохский, Лоухский, Муезерский, Сортавальский, Суоярвский районы. Жителей попросили быть осторожнее. // Фото: cherra