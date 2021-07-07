Единственный в России детский игровой комплекс монтируют в Песках

Прибрежную территорию в Песках благоустраивают по федеральному проекту о формировании комфортной городской среды. Сейчас там устанавливают игровую площадку для детей, подобной которой пока что нет в России, не исключая и Москву. В мэрии сообщили, что работы завершат до окончания июля, хотя срок контракта истекает 1 сентября.

За то, чтобы разместить в парке Профсоюзов зону отдыха, в прошлом году проголосовали жители Петрозаводска. Подрядчик уже выполнил основную часть работ.

Т ак, около воды появились новые кабинки для переодевания, завершилась отсыпка площадки для игрового комплекса.

В него войдут качели, горка, другие конструкции. Но главное – это скалодром.

«Игровой спортивный комплекс уникальный: его впервые собрали на заводе-изготовителе, поэтому здесь появится абсолютно эксклюзивное оборудование, – отметила руководитель компании-подрядчика Жанна Грицина. – Такого пока нет нигде: ни в Москве, ни в других городах России».

На берегу также появятся лежаки, урны и скамейки, металлические стойки для волейбола. Все эти элементы выполнены в одном стиле.

Стоимость работ по благоустройству составляет более 3,2 миллиона рублей. //Фото: администрация Петрозаводска