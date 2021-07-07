СМИ сообщили об ухудшении состояния Веры Алентовой

Актриса Вера Алентова вновь оказалась в реанимации из-за коронавирусной инфекции.

Еще в понедельник днем актрису на фоне улучшения самочувствия перевели в обычную палату, однако позже стало известно, что ее перевели обратно в реанимацию. Врачи оценивают состояние пациентки как среднетяжелое, но стабильное, передает РИА «Новости».

Алентову госпитализировали 28 июня с подозрением на коронавирус. Позже диагноз подтвердился.

В понедельник стало известно о смерти мужа актрисы – народного артиста РСФСР, режиссера Владимира Меньшова. В конце июня у него тоже выявили COVID-19. // Фото: Яндекс.Дзен