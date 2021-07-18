Волонтеры покинули поселок Найстенъярви и больше не могут помочь

Участники группы «Карелия туристическая» покинули Найстенъярви. Об этом волонтеры сообщили с своем паблике. Они считают, что больше ничем не могут помочь. При этом глава Карелии Артур Парфенчиков уверяет, что власти контролируют ситуацию.

Группа «Карелия туристическая» организует людей, которые помогают тушить лесные пожары в республике.

Вечером 18 июля волонтеры написали: «Мы покинули Найстенъярви. Деревня в кольце огня, больше мы ничем помочь не можем».

В тот же вечер глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил в своем аккаунте ВКонтакте, что подразделения МЧС ситуацию в поселке контролируют. Он лично побывал на месте, а потом уехал в Петрозаводск, на совещание по всем пожарам в регионе.

«Ситуация контролируется. Это я сразу заявляю. Она непростая, но повода для паники нет», - заверил глава Карелии.

Он рассказал, что сотрудники лесоохраны и МЧС с волонтерами и работниками предприятий прокапывают защитные полосы, устанавливают вдоль поселка пожарную станцию с рукавами.

Прибыли дополнительные пожарные расчеты из Петрозаводска, вертолет сбрасывает воду в районе кладбища, работают два пожарных поезда.

Что касается эвакуации людей, она, по мнению добровольцев, организована не особо хорошо. К примеру, гуманитарную помощь для жителей собрали, но не сказали, куда везти. //

Фото: Артур Парфенчиков / ВКонтакте