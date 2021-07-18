18 июля 2021, 22:38
На трассе «Кола» закрыли движение из-за дыма от пожаров
Транспорт прекратил движение на границе Сегежского и Медвежьегорского районов, рейсы автобусов задерживаются
На автомобильной дороге Р-21 в Карелии очень плохая видимость из-за дыма от лесных пожаров. ФКУ Упрдор «Кола» сообщает, что движение временно прекратили.
В информации сказано, что движение запретили с 19:15 воскресенья, 18 июля. Видимость на трассе нулевая, это грозит авариями. Пожар, к тому же, вышел в полосу отвода. Так что движение на участке 649 — 660 километра автодороги закрыли.
Пользователь сообщества «ДТП Петрозаводска и Карелии» написал, что огонь бушует прямо около трассы.
Задерживаются и автобусные рейсы, как внутренние, так и междугородние. На сайте автовокзала сообщили, что автобусы, двигающиеся в направлении Кеми и Костомукши, могут задерживаться на 3-4 часа. // Фото: "ДТП Петрозаводска и Карелии"