На трассе «Кола» закрыли движение из-за дыма от пожаров

На автомобильной дороге Р-21 в Карелии очень плохая видимость из-за дыма от лесных пожаров. ФКУ Упрдор «Кола» сообщает, что движение временно прекратили.

В информации сказано, что движение запретили с 19:15 воскресенья, 18 июля. Видимость на трассе нулевая, это грозит авариями. Пожар, к тому же, вышел в полосу отвода. Так что движение на участке 649 — 660 километра автодороги закрыли.

Пользователь сообщества «ДТП Петрозаводска и Карелии» написал, что огонь бушует прямо около трассы.

Задерживаются и автобусные рейсы, как внутренние, так и междугородние. На сайте автовокзала сообщили, что автобусы, двигающиеся в направлении Кеми и Костомукши, могут задерживаться на 3-4 часа. // Фото: "ДТП Петрозаводска и Карелии"