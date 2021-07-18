Огонь ворвался на улицы Найстенъярви, людей срочно эвакуируют

Лесные пожары, которые несколько дней полыхают по всей Карелии, добрались до поселка Найстенъярви. Ситуацию там глава региона Артур Парфенчиков назвал в соцсетях критичной. Он сообщил, что лично выехал на место ЧП.

По словам руководителя республики, обстановка с пожарами изменяется каждый час. Он срочно направился в Найстенъярви, там настоящая беда.

«Начинаем эвакуацию жителей поселка. Усиливаемся: вертолет МИ-8 готовится делать сливы воды, в том числе на дома, едет пожарный поезд из Суоярви», - написал Парфенчиков.

Люди в комментариях попросили привезти с собой психологов, ведь жители в растерянности, хотя пожарный поезд уже работает. Огонь уже во дворах домов, горит станция.

«Может, пора попросить помощи, пока не будет больше беды», - пишут подписчики.

«Где вы были раньше!!! Как нам выбираться?», - возмущаются комментаторы.

Многие призывают срочно обратиться за помощью к федералам, сообщают, что в Суоеках пожар тоже уже подходит к поселку. Люди негодуют: леса горят в опасной близости от населенных пунктов уже четверо суток, а власти все это время призывали не волноваться.