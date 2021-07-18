18 июля 2021, 16:42
Юный житель Петрозаводска на автомобиле въехал в знак и перевернулся
Авария по вине пьяного водителя случилась ночью в столице Карелии
Минувшей ночью 23-летний автомобилист в Петрозаводске едва не погиб из-за собственных опасных действий. В Госавтоинспекции Карелии сообщили, что горожанин сел за руль пьяным и перевернулся.
Авария случилась в 03:31 на улице Репникова в Петрозаводске. Молодой человек управлял «Ладой Гранта» в состоянии алкогольного опьянения.
Неудивительно, что управление он в конце-концов в полной тьме потерял. Машина въехала в газон, врезалась в стойку дорожного знака и перевернулась, встав на собственную крышу.
Водитель пострадал, получив травмы. Идет разбирательство по поводу инцидента. // Фото: Госавтоинспекция Карелии