Пожары в Карелии видны из космоса, в МЧС советуют закрывать окна

Бывший руководитель карельского ГУ МЧС рассказал в соцсетях об окруживших столицу пожарах. Сергей Шугаев добавил, что они видны из космоса. И дал горожанам ряд рекомендаций.

По словам помощника главы карельского МЧС, рядом с Петрозаводском было два пожара. Их зафиксировали даже со спутника.

Один бушевал на Сулажгоре, его уже потушили. Второй возник на площадке нового тракторного завода. Его Шугаев обещал ликвидировать за пару часов.

Генерал-майор порекомендовал жителям Петрозаводска закрыть все форточки и окна, хотя бы завесить мокрой тканью.

Он также посоветовал пить воду, полоскать рот, во время сильной задымленности носить увлажненные маски и респираторы и не выходить без надобности на улицу. // Фото: Сергей Шугаев/ ВКонтакте