Еще два мотоциклиста вылетели в кювет в Карелии и получили травмы

В субботу на дорогах республики произошло несколько серьезных ДТП, два из них – с участием мотоциклистов. Оба вылетели в кювет, один – в первой половине дня, другой – вечером, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

Водитель на «Ямахе» не вписался в левый поворот на дороге Шуйская – Гривас в Кондопожском районе.

На 76-м ее километре он опрокинулся на мотоцикле в кювет. В итоге 50-летнего мотоциклиста госпитализировали, оказалось, он был пьян.

Еще один лихач на мотоцикле пострадал в Питкярантском районе, около поселка Ляскеля. Это было на федеральной трассе Сортавала в 19:35.

Мотоциклист выходил из поворота и тоже съехал в кювет, 40-летний мужчина получил травмы. // Фото: Госавтоинспекция Карелии