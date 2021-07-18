Трактор сгорел дотла в субботу в Олонецком районе

Вечером 17 июля в деревне Рыпушкалица загорелся трактор. Его тушили пожарные из двух населенных пунктов, сообщили в пожарной охране Олонецкого района.

Сообщение о возгорании трактора поступило на пульт в 18:52. Огнем был объят NEW HOLLAND, тушить его выехали пожарные из Олонца и поселка Ильинский.

С огнем боролись шесть человек, руководил лично заместитель начальника отряда.

Судя по фотографиям, трактор восстановлению не подлежит. // Фото: ГКУ РК «ОПС по Олонецкому району»