18 июля 2021, 13:42
Трактор сгорел дотла в субботу в Олонецком районе
Пожар в деревне Рыпушкалица 17 июля тушили шестеро спасателей из двух населенных пунктов
Вечером 17 июля в деревне Рыпушкалица загорелся трактор. Его тушили пожарные из двух населенных пунктов, сообщили в пожарной охране Олонецкого района.
Сообщение о возгорании трактора поступило на пульт в 18:52. Огнем был объят NEW HOLLAND, тушить его выехали пожарные из Олонца и поселка Ильинский.
С огнем боролись шесть человек, руководил лично заместитель начальника отряда.
Судя по фотографиям, трактор восстановлению не подлежит. // Фото: ГКУ РК «ОПС по Олонецкому району»