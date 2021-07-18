Заезжий лихач мчался по трассе «Кола» под 200 километров в час

Водителя, который почти вдвое превысил разрешенную скорость движения, задержали на федеральной трассе «Кола». Лихач прибыл в республику из Мурманской области, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

Нарушение зафиксировали на 610-м километре трассы 17 июля. Водитель несся со скоростью 185 километров в час.

При этом разрешенная на этом участке – только 100. В Госавтоинспекции отметили, что нарушитель превысил ее на 80 с лишним километров в час.

Мужчину могут на полгода лишить прав или оштрафовать на пять тысяч рублей. Его судьбу решит суд. // Фото: Госавтоинспекция Карелии