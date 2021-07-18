18 июля 2021, 12:16
Происшествия

Очередного пьяного водителя задержали ближе к ночи на трассе «Кола»

Жителя Карелии будут судить за езду в нетрезвом виде, раньше его за это наказывали административно

Поздним субботним вечером сотрудники ДПС несли службу на автодороге «Кола» и задержали нарушителя. Как сообщили в Госавтоинспекции Карелии, мужчина за рулем был пьян.

Инцидент случился, когда уже стемнело, примерно в 22:30. На первом километре дороги Кола - Кончезеро - Шуйская – Гирвас инспекторы остановили автомобиль.

Когда полицейские стали беседовать с водителем, они поняли, что тот «под градусом». Но проходить медицинское освидетельствование 31-летний мужчина отказался.

Оказалось, что раньше его уже наказывали за нетрезвое вождение, но в административном порядке. Теперь нарушителя ждет уголовная ответственность. // Фото: Госавтоинспекция Карелии

 

 

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Метки: 
новости Карелии
пьяный водитель
ДПС