18 июля 2021, 12:16
Очередного пьяного водителя задержали ближе к ночи на трассе «Кола»
Жителя Карелии будут судить за езду в нетрезвом виде, раньше его за это наказывали административно
Поздним субботним вечером сотрудники ДПС несли службу на автодороге «Кола» и задержали нарушителя. Как сообщили в Госавтоинспекции Карелии, мужчина за рулем был пьян.
Инцидент случился, когда уже стемнело, примерно в 22:30. На первом километре дороги Кола - Кончезеро - Шуйская – Гирвас инспекторы остановили автомобиль.
Когда полицейские стали беседовать с водителем, они поняли, что тот «под градусом». Но проходить медицинское освидетельствование 31-летний мужчина отказался.
Оказалось, что раньше его уже наказывали за нетрезвое вождение, но в административном порядке. Теперь нарушителя ждет уголовная ответственность. // Фото: Госавтоинспекция Карелии