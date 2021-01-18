Что происходит в Карелии с массовой вакцинацией от коронавируса

Текст: Антонина Кябелева

Утром 18 января в филиале петрозаводской поликлиники № 1 на Лесном проспекте мне ответили, что массовая вакцинация пока не началась, и я не могу записаться на прививку от COVID-19. Через сайт госуслуг записаться на вакцинацию тоже оказалось невозможно. Мне удалось переговорить с главными врачами петрозаводских поликлиник и выяснить, можно ли обычному гражданину сделать вакцину от коронавируса.

Главный врач расположенной на Первомайском проспекте поликлиники № 3 Ольга Романенко рассказала, что запись на прививку от коронавируса осуществляется в регистратуре, где нужно оставить свою фамилию и номер телефона. После этого формируется очередь и гражданам сообщают, в какое время им нужно прийти для вакцинации. В поликлинику поступило 100 доз для населения, из которых 20 уже использованы. Ольга Романенко сообщила, что на этой неделе ожидается еще партия вакцины. Планируется, что прививки будут делать ежедневно, включая субботу и воскресенье.

В расположенной на Ключевой поликлинике № 4 тоже идет вакцинация граждан. Главный врач поликлиники Ольга Билко рассказала, что запись производится через регистратуру. По ее словам, в регистратуре есть специальный журнал, куда заносятся данные гражданина и номер телефона, по которому с ним можно связаться. Она рассказала, что в ближайшее время можно будет записаться на вакцинацию и через сайт госуслуг, где завершаются технические работы.

По словам Билко, поликлиника активно вакцинирует население уже с прошлой недели. Первый этап прошло около 100 человек. А всего, с учетом вакцинации медицинских работники и работников системы образования, которые прививались в первую очередь, использовано 322 дозы, из которых 85 доз относятся ко второму этапу. По ее информации, в ближайшие дни должна поступить большая партия вакцины.

Главный врач поликлиники № 1 Михаил Стоцкий рассказал, что вакцинация происходит строго по предварительной записи. На вопрос, почему нельзя записаться на вакцинацию через регистратуру поликлиники, расположенной на Лесном проспекте, Стоцкий сказал, что «эта неделя уже расписана».

- Мы ограничены количеством вакцины. В пятницу нам привезли вторую партию вакцины – это 260 доз на всю поликлинику. По нашим мощностям это неделя работы,

- объяснил Михаил Стоцкий.

По его словам, в ситуации, когда неизвестна точная дата поступления и объем следующей партии, невозможно человеку назначить время приема:

- Представьте, мы вас запишем на 28 января, а вдруг вакцина еще не придет. Что мы будем вам колоть?

Но другие поликлиники просто записывают желающих, а потом перезванивают и назначают им время. Михаил Стоцкий сказал, что в ближайшее время у него состоится планерка, и он обсудит с коллегами возможность предварительного сбора данных о желающих пройти вакцинацию.

Михаил Стоцкий акцентировал внимание на том, что в любом случае вакцину можно будет получить только по предварительной записи. По его словам, даже если придет большое количество вакцины, граждане должны будут предварительно записываться.

- Флакон вакцины рассчитан на пятерых пациентов. Мы формируем пятерки. На них отводится полчаса. Вакцину нужно предварительно разморозить. Пока вакцина размораживается, пациентов осматривает доктор, они заполняют анкеты. Буквально через 20-25 минут они прививаются и ждут еще полчаса, чтобы не было реакции,

- рассказал Стоцкий технологию вакцинации.

По его словам, в случае с новой вакциной никаких «живых» очередей не может быть. Поликлиника № 1 привила большое количество работников здравоохранения и образования. По словам Стоцкого, в филиале поликлиники на Лесном проспекте в ближайшее время будет организован пункт вакцинации с отдельным входом, который будет работать целый день, включая выходные.

На сегодняшний день, наверное, самый продуманный вариант вакцинации реализован в поликлинике № 2 на улице Володарского. На официальном сайте поликлиники выделен специальный телефон, который предназначен исключительно для записи по получению прививки от коронавируса. Исполняющая обязанности главного врача поликлиники Лариса Горелова рассказала, что в наличие есть 150 доз вакцины. Она тоже обратила внимание на то, что вакцинация возможна только по предварительной записи.

- Мы проводим вакцинацию всем категориям населения, мы ограничения сняли. Выполняем ее ежедневно, включая выходные,

- сказала Лариса Горелова.

По ее словам, уже привито 289 человек.

- Мы первые начали вакцинацию. Первые 42 дозы получили медицинские работники еще в ноябре прошлого года. Потом прививки получили работники образования, медицинские работники и работники социальной сферы. А с сегодняшнего дня мы всех приглашаем на вакцинацию. Из 150 доз расписана только половина, - отметила Горелова.

В поликлинике организованы два отдельных кабинета для вакцинации – один для первого этапа, другой – для второго.

В общем, в Петрозаводске стартовала вакцинация для желающих обезопасить себя от опасной инфекции. Мы будем наблюдать за ситуацией. // Фото на главной: www.nsb-rf.ru