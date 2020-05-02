Назван дом в Петрозаводске, у жильца которого вчера выявили Covid-19

Вчера в Петрозаводске коронавирусная инфекция была выявлена у одного пациента. Согласно онлайн-карте распространения Covid-19 по республике, этот человек живет в доме №13 по Ключевскому шоссе.

Специальные службы провели дезинфекцию подъезда заболевшего.

Напомним, на сегодняшний день в столице Карелии коронавирус подтвержден у 61 пациента. Уже есть и те, кто полностью выздоровел. На онлайн-карте адреса этих людей обозначены зелеными отметками.