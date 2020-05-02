На «Фонтанах» появится городок здорового образа жизни

В Петрозаводске модернизируют любимую многими горожанами трассу «Фонтаны». На лесном стадионе появится городок здорового образа жизни, где желающие смогут сдавать нормы ГТО, сообщает мэрия города.

В администрации надеются, что создание городка привлечет еще больше горожан к занятиям спортом, причем не только зимой. В комплекс войдут тир, игровая площадка, туристский модуль, а также площадка для сдачи тестов. Также с сентября для горожан планируют организовать на «Фонтанах» новые спортивные конкурсы.

Напомним, в прошлом году на трассе появилось освещение, и теперь лыжники могут заниматься даже в темное время суток.