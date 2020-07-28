Названы адреса новых заболевших Covid-19 в Петрозаводске

Согласно данным карты распространения коронавируса в Карелии, на утро 28 июля зафиксировано 16 новых адресов заболевших COVID-19 в Петрозаводске.

Четыре адреса, где очаг ранее не регистрировался: ул. Древлянка, 5/3; ул. Березовая аллея, 32; ул. Питкярантская, 32 и ул. Белинского, 17В.

Двенадцать адресов, где ранее выявлялись больные: пр. Октябрьский, 59; ул. Боровая, 6; ул. Чапаева, 43; ул. Университетская, 5/2; пер. Аксентьева; ул. Черняховского, 41; ул. Черняховского, 53; ул. Ровио, 12; ул. Ключевая, 24; ул. Нойбранденбургская, 18; пр. Лесной, 11 и ул. Профсоюзов, 22.

Отдельно отметим, что по двум последним адресам: пр. Лесной, 11 и ул Профсоюзов, 22 коронавирус регистрируется уже в седьмой раз! На доме на Лесном проспекте вирус первый раз появился 11 мая, затем пять раз регистрировался в июне, а потом снова возник спустя месяц. В доме на улице Профсоюзов первый случай коронавируса выявлен 3 июля и затем регулярно регистрируется каждые несколько дней.

Роспотребнадзору Карелии стоит обратить внимание на эту ситуацию.

Напомним, сегодня в Петрозаводске зарегистрировано 18 новых случаев заболевания у петрозаводчан. Всего в столице Карелии заболело 1094 человека.