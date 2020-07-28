Новые светофоры в Петрозаводске будут сопровождаться новыми знаками

В этом году в Петрозаводске установят четыре новых светофора. Все они расположатся вблизи образовательных организаций в разных районах города, сообщает администрация Петрозаводска.

Безопаснее станут пешеходные переходы на набережной Варкауса (вблизи пересечения с Московской улицей) и на Ключевой улице, в районе пересечения с улицей Сусанина.

Новые светофоры поставят на улице Генерала Фролова (в районе домов № 9 и № 14) и на пересечении улиц Пархоменко, Ватутина и Пирогова.

В связи с этим на некоторых участках запретят остановку транспорта. Дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» с табличками с дополнительной информацией 8.24 «Работает эвакуатор» установят на улице Генерала Фролова и пересечении улиц Пархоменко, Ватутина и Пирогова. Действовать они начнут с момента ввода в эксплуатацию светофорных объектов. Ожидается, что случится это в середине августа.

Городская администрация считает, что это сделает участки улиц вблизи образовательных учреждений безопаснее.