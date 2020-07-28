Роспотребнадзор: Какие средства наиболее эффективно убивают COVID-19

Роспотребнадзор России опубликовал данные исследования ГНЦ «Вектор» по эффективности дезинфицирующих средств против коронавируса.

Исследования показали, что вирус сохраняет свою жизнеспособность на различных поверхностях (нержавеющая сталь, линолеум, стекло, пластик, керамическая плитка) более чем 48 часов и может служить источником заражения.

Ведомством были протестированы дезинфицирующие свойства нескольких десятков различных веществ: хлорсодержащие и спиртосодержащие дезинфектанты, дезинфектанты на основе четвертичных аммониевых соединений и третичных аминов.

Оказалось, что все средства эффективны, правда работают с разной скоростью.

«Этиловый и изопропиловый спирты даже в концентрации 30% способны уничтожить до миллиона вирусных частиц за 30 секунд. Такой же эффективностью обладают хлорсодержащие дезинфектанты: в течение нескольких десятков секунд полностью обеззараживают поверхность. Дезинфектанты на основе третичных и четвертичных аминов приводят к потере жизнеспособности коронавируса в течение нескольких минут»,

- сообщает ведомство.

Роспотребнадзор рекомендует проводить регулярно проводить обработку помещений, всех поверхностей, рук.