Мясников: «Вакцина от ковида - не эликсир бессмертия»

Врач Александр Мясников прокомментировал информацию СМИ о нескольких летальных исходах в Петербурге среди привившихся от коронавируса пациентов с тяжелыми сопутствующими хроническими заболеваниями и патологиями. Популярный теледоктор напомнил, что вакцина от коронавируса не дает вечной жизни.

«Вакцина от КОВИД — не эликсир бессмертия. Она не даёт вечной жизни. Тяжелые онкологические и сердечные и прочие больные, госпитализированные в реанимации, практически всегда умирают от присоединившихся инфекций»,

- сообщил в своем телеграм-канале врач, пишет «Лента.ру».

Со слов Мясникова, чаще всего «спутниками» таких заболеваний становятся пневмококк, стафилококк, синегнойная палочка, грибковые инфекции. Теперь же к этому набору присоединился коронавирус. Врач еще раз напомнил, что вакцина снижает риски тяжелой формы коронавируса. Поэтому, он акцентировал, необходимо как можно скорее привить старшее поколение с хроническими болезнями.

«Вакцина жизненно необходима именно пожилым людям с тяжелыми заболеваниями. <…> Таких больных остро необходимо вакцинировать от гриппа, от пневмококка, от КОВИД, от герпеса! Так мы увеличиваем их шансы на выживание! Но - увы! - не делаем их бессмертными…», - написал Мясников. (фото Владимир Песня, ria.ru)