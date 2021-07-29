Вернувшимся из-за границы россиянам продлили срок сдачи теста

Роспотребнадзор увеличил срок, в течение которого не вакцинированные и не переболевшие COVID-19 россияне, приехавшие из-за границы, могут загрузить на портал «Госуслуги» результаты анализа. На официальном портале правовой информации есть соответствующе постановление.

В нем сказано, что теперь срок составляет четыре дня, а не три, как это было ранее.

Для россиян, которые привились в течение последнего года или переболели в последние полгода, такой тест не нужен.

Но документы, которые подтверждают болезнь или вакцинацию, все равно нужно загружать на «Госуслуги». Сделать это тоже нужно в течение четырех дней после возвращения. // Фото: fernandozhiminaicela/Pixabay