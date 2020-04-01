Сын Дмитрия Нагиева находится в Карелии на карантине

Актер и телеведущий Кирилл Нагиев – сын Дмитрия Нагиева находится в Карелии на самоизоляции и 3 апреля в 11 часов в прямом эфире расскажет, чем занимается сам и что советует другим. Об этом сообщает издание «Собака.ru», запустившее в инстаграме серию интервью со звездными героями.

Судя по инстаграму актера, он примерно неделю находится в гостевом доме деревни Ангенлахта на берегу Сямозеро. «Самоизолировался, чего и вам желаю», - написал шесть дней назад актер, сопроводив подпись снимком самовара.

«Дело пахнет жареным, но мы не унываем. Следим за новостями и запасаемся туалетной бумагой. Пока еще есть возможность, приезжайте. Лучшее место для того, чтоб переждать всё это безумие», - пишет он спустя пару дней, обнимаясь с собакой.

Актер готовит еду и беседует с подписчиками: «Готовлю плов и верю только в хорошее. Какие у вас мысли? Что это? Передышка для мировой экологии? Перезапуск всей системы? Или подготовка к чему то совсем нехорошему? Новости смотреть больше не могу. Верить диванным аналитикам из ютуба тоже. Как у вас дела? Надеюсь, вы не поехали на шашлыки после посещения храма. Изолируйтесь. Читайте. Учитесь»

Напомним, Кирилл Нагиев довольно часто бывает в Карелии. Он снимал здесь дачу, потом построил первый в Росии глэмпинг. Подробней читайте в нашем материале «Сын Дмитрия Нагиева рассказал, как ему живется в Карелии».