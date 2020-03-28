28 марта 2020, 11:50
Школьники поселка Ляскеля пожаловались на проблему с туалетами
Фильм о школьных туалетах сняли учащиеся Ляскельской школы Питкярантского района
Школьники поселка Ляскеля сняли и разместили в соцсети в паблике «Отражение» фильм, где рассказали о наболевшей проблеме, связанной со школьными туалетами. По их словам, в туалетных комнатах обитают насекомые, а запах оттуда стоит даже в коридорах школы.
Дети уже много лет мечтают о комфортных туалетах с белыми унитазами, горячей водой и без запаха.
По словам директора, проблему не могут решить несколько лет, несмотря на обращения в различные инстанции.
В фильме снялись учащиеся разных классов, в том числе первоклассники, а также директор школы. Дети просят о помощи в решении проблемы с туалетами.