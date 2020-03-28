Школьники поселка Ляскеля пожаловались на проблему с туалетами

Школьники поселка Ляскеля сняли и разместили в соцсети в паблике «Отражение» фильм, где рассказали о наболевшей проблеме, связанной со школьными туалетами. По их словам, в туалетных комнатах обитают насекомые, а запах оттуда стоит даже в коридорах школы.

Дети уже много лет мечтают о комфортных туалетах с белыми унитазами, горячей водой и без запаха.

По словам директора, проблему не могут решить несколько лет, несмотря на обращения в различные инстанции.

В фильме снялись учащиеся разных классов, в том числе первоклассники, а также директор школы. Дети просят о помощи в решении проблемы с туалетами.