Суд разъяснил, какое наказание грозит за отсутствие маски на остановке

Какое наказание грозит за отсутствие маски в общественном месте? Могут ли оштрафовать, и какой в таком случае будет размер штрафа?

Ответы на эти вопросы дал Прионежский районный суд, куда поступают материалы о нарушениях, касающихся невыполнения правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения (прим.ред. ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ «невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации, за исключением случаев, предусмотренных ч. 2 ст. 6.3»).

В Карелии с 12 марта действует режим повышенной готовности. А правила поведения людей определены распоряжением губернатора.

«Абзацем 4 пункта 8.4.1 указанного распоряжения № 127-р на территории Республики Карелия введено обязательное использование средств индивидуальной защиты (масок) при нахождении в общественном транспорте, на остановочных пунктах общественного транспорта, вокзалах, пристанях и других подобных объектах»,

- разъясняет районный суд. Тем не менее, некоторые граждане не соблюдают установленные требования.

В большинстве случаев граждане находятся без защитных масок на остановочных пунктах общественного транспорта и в магазинах.

«Сам по себе факт нахождения без маски на остановочном пункте общественного транспорта, в магазине, вокзале и в других подобных местах независимо от числа людей, находящихся рядом, влечет за собой административную ответственность, предусмотренную ч.1 ст.20.6.1 КоАП РФ»,

- сообщает суд.

Наказание предусмотрено в виде предупреждения или штрафа от одной до тридцати тысяч рублей. Но при повторном правонарушении уже предусмотрен штраф от 15 до 50 тысяч рублей.

Напомним, ранее в Заозерье учительницу физики остановили за нарушение масочного режима. Со слов женщины, она шла на остановку, в тот момент там не было ни транспорта, ни людей. Однако сотрудник ППС выписал протокол о нарушении.

В паблике в социальной сети также на днях появилось сообщение, что нарушителей масочного режима стали отлавливать на остановке на Ключевой в Петрозаводске. При этом пользователь задается вопросом, где полицейские, когда на этой же остановке на машинах разъезжают несовершеннолетние.

«На остановке «Кемская-конечная», аж, 2 патрульных наряда ловят нарушителей масочного режима! Где же вы, блюстители порядка, когда по ночам малолетки без прав на дрифтуют на той же остановке на машинах, мешая спать жителям окрестных домов?

З.Ы. Благо я шёл с собакой - меня не тронули, а то может следующим распоряжением АОП обяжут и домашних питомцев выгуливать в масках?», - говорится в сообщении пользователя группы «Подслушано в ПТЗ». (фото myslo.ru)