Операцию «Уклонист» провели в Карелии сотрудники МВД

Полицейские провели операцию «Уклонист», в рамках которой выявляли потребителей наркотических средств, психотропных и психоактивных веществ, сообщает МВД Карелии.

Также разысканы лица, уклоняющихся от исполнения обязанности пройти диагностику, профилактические мероприятия, лечение от наркомании, реабилитацию в связи с потреблением наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача.

Сообщается, что 704 человека в республике обязаны делать это по решению суда. Из них 451 человек состоит на учете в УМВД России по городу Петрозаводску.

В период проведения мероприятия, сотрудники Госавтоинспекции остановили машину, за рулем которой находился 40-летний гражданин, включенный в список лиц, подлежащих привлечению к административной ответственности по статье 6.9.1 КоАП РФ, то есть за уклонение от прохождения диагностики, профилактических мероприятий, лечения от наркомании и медицинской и социальной реабилитации в связи с потреблением наркотических средств. Кроме того, по результатам медицинского освидетельствования водитель находился в состоянии опьянения, а в салоне изъято седативное вещество.

По выявленным сотрудниками полиции фактам потребления наркотических средств и уклонения от прохождения диагностики составлены административные протоколы (ст. 6.9 и ст. 6.9.1 КоАП РФ). Из 34 нарушений – 16 зарегистрированы в Петрозаводске, 12 - в Сортавальском районе.

Фото с сайта medweb.ru