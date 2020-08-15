Множество новых очагов Covid-19 появились в Петрозаводске

На онлайн-карту распространения коронавируса по Карелии нанесена информация о жителях Петрозаводска, у которых инфекция была подтверждена 14 августа. Их 19 человек.

Так, в городе появились сразу 12 новых очагов заражения. Это дом №33 корпус 5 по Лососинскому шоссе, дом №18 по улице Хейкконена, дома №4А и 7 по Комсомольскому проспекту, дом №87 по улице Островского, дом №7 по улице Коммунальной, дом №46 по проспекту Александра Невского, дома №5 и 30 по улице Лыжной, дом №32 по улице Ровио, дом №3 по улице Сегежской и дом №46А по улице Гвардейской.

Помимо этого, новые заболевшие появились в домах, в которых ранее уже находили коронавирус. Это дом №9 по Скандинавскому проезду, дом №17 по Лесному проспекту, дом №15 по улице Энтузиастов, дома №7 и 10 по улице Лизы Чайкиной и дом №20 по улице Мерецкова.

Общее количество зараженных в Петрозаводске достигло отметки в 1358 человек.