Сенатор от Карелии попал в тройку самых богатых в Совете Федерации

Член Совета Федерации от Карелии Игорь Зубарев попал в тройку самых состоятельных сенаторов по итогам 2019 года. Об этом сообщает РИА Новости, опираясь на декларации за прошлый год, опубликованные на сайте Совфеда.

Так, Зубарев в 2019 году заработал 484,57 миллиона рублей. Он владеет несколькими земельными участками, четырьмя жилыми домами, двумя квартирами. Также в декларации указаны иные объекты недвижимого имущества, владельцем которых является член Совета Федерации от нашей республики.

Самым богатым сенатором в 2019 году стал представитель Камчатки Валерий Пономарев. Он заработал 2,7 миллиарда рублей. На втором месте оказался Александр Бабаков из Тамбовской области, получивший доход в размере 512 миллионов рублей.