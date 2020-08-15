Новые аппараты для диагностики Covid-19 поступят в больницы Карелии

Ситуация с распространением коронавируса в Карелии стабильная. Однако, расслабляться рано. Впереди жителей республики ждет сезонный рост заболеваемости ОРВИ, напомнил глава Карелии Артур Парфенчиков.

По словам губернатора, медикам важно быстро понять, инфицирован ли заболевший человек коронавирусом, или причина осложнений у него другая. Поэтому власти продолжают оснащать медицинские учреждения республики необходимым оборудованием.

Сейчас закуплено девять компьютерных томографов. Парфенчиков отметил, что раньше в таких количествах они не приобретались. К началу октября томографы должны поступить в больницы, сейчас под них готовятся помещения.

Также закуплены еще два аппарата для ПЦР-диагностики. Они отправятся в больницы Сортавалы и Костомукши. Таким образом, в Карелии будет 12 таких аппаратов. В начале пандемии их было всего два.