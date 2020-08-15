Новые случаи внебольничной пневмонии выявлены в Карелии

За последние сутки в больницы Карелии доставлены еще три пациента с внебольничной пневмонией. Летальных исходов 14 августа не было, сообщает оперативный штаб по борьбе с Covid-19.

Всего с начала апреля эта болезнь унесла жизни 70 человек в нашей республике. Госпитализирован 1081 пациент.

В оперативном штабе напомнили, что все больные с пневмонией неоднократно проходят тестирование на коронавирус.