15 августа 2020, 08:55
Новые случаи внебольничной пневмонии выявлены в Карелии
С начала апреля в республике внебольничная пневмония унесла жизни 70 пациентов
За последние сутки в больницы Карелии доставлены еще три пациента с внебольничной пневмонией. Летальных исходов 14 августа не было, сообщает оперативный штаб по борьбе с Covid-19.
Всего с начала апреля эта болезнь унесла жизни 70 человек в нашей республике. Госпитализирован 1081 пациент.
В оперативном штабе напомнили, что все больные с пневмонией неоднократно проходят тестирование на коронавирус.