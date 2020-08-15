15 августа 2020, 08:55
Общество

Новые случаи внебольничной пневмонии выявлены в Карелии

С начала апреля в республике внебольничная пневмония унесла жизни 70 пациентов

За последние сутки в больницы Карелии доставлены еще три пациента с внебольничной пневмонией. Летальных исходов 14 августа не было, сообщает оперативный штаб по борьбе с Covid-19.

Всего с начала апреля эта болезнь унесла жизни 70 человек в нашей республике. Госпитализирован 1081 пациент.

В оперативном штабе напомнили, что все больные с пневмонией неоднократно проходят тестирование на коронавирус.

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Метки: 
внебольничная пневмония
коронавирус
пандемия
госпитализация
оперативный штаб
новости Карелии