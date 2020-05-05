Личность пациента с подозрением на коронавирус раскрыли в Карелии

В Кеми местные жители установили личность пациента, госпитализированного в Петрозаводск с подозрением на коронавирус. Данные мужчины были опубликованы в городских пабликах. Чтобы уточнить информацию о пострадавшем, местные жители использовали онлайн-карту, созданную по требованию Артура Парфенчикова.

Новость о том, что в Кеми гражданин заразился коронавирусом, появилась 30 апреля. Ее обнародовали официальные лица – глава Карелии Артур Парфенчиков и руководитель администрации Кемского района Дмитрий Петров. В тот же день, спустя пару часов, Парфенчиков презентовал онлайн-карту распространения инфекции. Губернатор в очередной раз подчеркнул, что предоставляемые сведения обезличенны.

– Очаги в многоквартирных домах указаны без номера квартиры и подъезда, в частном секторе маркируется только улица,

– написал глава региона.

Однако в Кеми «обезличенность» карты не помогла сохранить личные данные человека, у которого заподозрили коронавирус. На странице главы администрации Дмитрия Петрова люди настойчиво просили дать больше сведений о заболевшем. Некоторые доброхоты делились скриншотами той самой карты распространения коронавируса.

Вскоре личность пациента стала известна. «Живёт по соседству. В один магазин ходили», – написала кемлянка в одном из пабликов.

Потом в социальных сетях появились и оскорбления.

– Он приехал из Питера и должен был сам себя изолировать, но так как он старый *****, которому все по барабану, он все это игнорировал, и теперь наша Кемь под угрозой. Под угрозой стали все мы,

– написал один пользователь.

Осведомленность граждан можно, конечно, объяснить маленькими размерам Кеми – в ней живет менее 11 тысяч человек. Однако администраторы паблика «KEMiNFO» полагают иначе.

«Уважаемые жители Кеми и Беломорска. За сегодняшнее утро к нам поступило три обращения с просьбой разместить ссылку на адресную онлайн-карту с отметками домов заболевших вирусом COVID-19. KEMiNFO с уважением относится к конфиденциальности подобной информации, и впредь не будет публиковать номера домов заболевших, как и ссылки на указанную в обращениях карту. Единственное размещение в нашем паблике информации о жителе Кеми привело к мгновенному обнародованию кемлянами данных об инфицированном. Возможно, руководство Карелии имеет иную точку зрения, поэтому ссылки на карту вы можете найти в официальных источниках и прочих интернет-ресурсах», – такая запись появилась в сообществе 2 мая.

Портал «Петрозаводск говорит» связался с администратором паблика. Тот полагает, что деанонимизация произошла, не в последнюю очередь, благодаря губернаторской карте.

– В узком круге кемляне говорили о его диагнозе ещё за пару дней до официального заявления, но карта дала повод диванным сыщикам разбудить спящую дедукцию и, сопоставив пол, возраст и адрес, раструбить о результатах проделанной работы окружающим. Город-то небольшой. И если нет конкретики, то, наверное, всё осталось бы в узких кругах,

– отметил наш собеседник.

Власти подчеркивают, что на карте не отображается номер подъезда и, тем более, квартиры. Однако пятиэтажка, где живет кемлянин с подозрением на коронавирус, имеет всего два подъезда. И квартир там явно немного.

– Спасибо, Артур Олегович. С помощью соотношения публикуемых данных и Вашей адресной карты, жители Карелии в течении трёх минут раскрывают данные об инфицированном. Предлагаю не тратить время людей на обработку полученной информации, а напрямую печатать на вашей странице списки заболевших с их фотографиями и местом жительства. Кстати, неплохая практика для борьбы с венерическими болезнями, ВИЧ и туберкулезом. А уважение к конфиденциальности – да плевать, – написал на странице губернатора человек под ником Евгений Карельский.

У онлайн-карты есть, впрочем, и сторонники.

– Какой смысл знать, в каком доме живет человек с вирусом ВИЧ, если для вас при встрече он абсолютно будет безопасен, даже без маски. И не распространятся он со скоростью 17 зараженных за неделю после празднования семейного торжества. Да, и носители ВИЧ постоянно находятся в обществе, но ваше взаимодействие в транспорте, в магазине и т.д. с ними не вызывает у вас заражения, и вспышки ВИЧ это не вызывает в городе. И ВИЧ должен перейти в другую форму, чтобы стать смертельным для человека. А COVID вас способен за неделю-другую довести до реанимации и летального исхода. Да, и от ВИЧ уже даже терапия существует, а вот от COVID нет никакого специфического лечения, – возражает некто Ирина Ка.

– Надеюсь, что мой сын с девушкой, увидев, что один из очагов через дорогу от их дома, будут в несколько раз осторожнее, выходя в магазин или по другим нуждам. И других мыслей у меня эта карта не вызывает, – отвечает Евгению Карельскому жительница Петрозаводска.

– А если бы ваш сын, которого вы упомянули, не дай бог подхватил заразу, и его начали бы обсуждать в соцсетях, порой не всегда лестно, как бы вы к этому отнеслись? Или как бы отнёсся к такому ваш сын, если не дай бог такое случилось с вами? – парирует противник карты.

Этичность карты, предложенной Артуром Парфенчиковым, обсуждалась с самого начала. Формальные мотивы властей ясны: обитатели соседних домов, предупрежденные об угрозе, будут вести себя осторожнее, лишний раз не пойдут на прогулку, не будут пренебрегать средствами защиты и так далее. И внедрение подобных карт в Москве и Московской области к погромам пока не привело.

С другой стороны, в маленьких населенных пунктах у людей другая философия, нежели в мегаполисе. Когда в твоем городе болеют тысячи людей, каждого выискивать не станешь. А вот если «носитель» в единственном экземпляре, интерес к нему резко возрастает. «Кто оно? Где оно? Фото этого человека сюда выложите, раз он больной», – писал один комментатор в местных пабликах. «Мы должны знать, кто этот человек», – вторил ему другой.

Власти не задались элементарными вопросами, прежде чем принимать решения, которые могут повлиять на жизнь конкретных людей. Что если в многоквартирном доме, помеченном красной точкой, лишь несколько квартир? А на «коронавирусной» улице – лишь несколько домов? Что если клеймо «заразного» останется с деанонимизированным пациентом до конца жизни? Что если кто-то из его соседей тоже подхватит COVID-19, и разъяренные родственники захотят отомстить «виновнику»?

Артур Парфенчиков и его команда о таких вещах, кажется, не задумывались. Но, надеемся, эти вопросы заинтересуют прокурора Карелии. Потому что инструмент для раскрытия врачебной тайны и персональных данных, разработанный и обнародованный по инициативе властей, – это что-то новенькое.

Георгий Чентемиров