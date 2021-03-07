Оперативный штаб рассказал о ситуации с COVID-19 в Карелии

За последние сутку в Карелии выявили 105 новых случаев коронавирусной инфекции, передает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции. Из этого числа заболевших - 100 человек, из них 26 имеют симптомы средней тяжести, четыре человека в тяжелом состоянии. Удалось выздороветь 112 пациентам.

Между тем число выявленных случаев коронавируса в республике по-прежнему высокое - 6746,9 случая на 100 тысяч населения. В России этот показатель составляет 2938,5 случая, по Северо-Западу - 5190,5.

С начала пандемии в Карелии заболели 41641 человек, поправились 37640, умерли 325. (фото riavrn.ru)