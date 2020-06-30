Парфенчиков вновь ослабил ограничительные меры для жителей Карелии

Глава Карелии Артур Парфенчиков вновь ослабил ограничительные меры в республике, введенные в связи с распространением коронавирусной инфекции. Подробности нового распоряжения он раскрыл на своей странице в соцсетях.

Главная новость – это отмена 14-дневного режима самоизоляции для людей приезжающих в Карелию. Наш портал коротко об этом писал сегодня днем.

«Решение об отмене мы приняли совместно с нашим Роспотребнадзором, после тщательного расследования каждого подтвержденного случая. Подчеркну, в 80% из них источник нам удалось установить. Так вот, в этом числе нет ни одного случая завоза инфекции туристами из других регионов. В большинстве – это все-таки межсемейные контакты, когда в гости приезжают родственники. И тем не менее здесь мы пошли на встречу жителям нашей республики: ведь сейчас наступает пора отпусков, и обязательные 14 дней самоизоляции – это достаточно жесткие условия»,

– пишет Парфенчиков.

Глава региона уточняет, что все прибывшие по-прежнему обязаны сообщить о себе на горячую линию Минздрава: 8-800-201-06-57. Для лиц, прибывших из-за рубежа, требование о 14-дневном карантине сохраняется. Кроме того, жители других регионов, приезжающие к нам в командировку, должны иметь при себе отрицательный результат теста на коронавирус, полученный не более чем за два дня до прибытия в республику.

Еще одно изменение касается сотрудников магазинов, парикмахерских, кафе и ресторанов, гостиниц и фитнес-центров, которые постоянно носят очки по медпоказаниям: там, где невозможно установить напольные защитные перегородки, таким работникам лицевые экраны можно не носить.

Снимаются ограничения для жителей республики с хроническими заболеваниями и людей старше 60 лет. Приэтом начало детской летней оздоровительной кампании переносится на две недели – на 13 июля.

«Понимаем, что сдача ЕГЭ для выпускников – большой стресс, поэтому непосредственно во время проведения экзамена ребята могут находиться без масок. Все остальные требования Роспотребнадзора, в том числе социальная дистанция при рассадке, масочный режим во время консультаций, остаются в силе»,

– добавил глава

Также теперь в полном объеме начинают предоставлять услуги многофункциональные центры.

«Уважаемые земляки, все эти решения приняты для того, чтобы мы с вами могли постепенно вернуться к обычной жизни. Но стоит помнить, что любая трансформация требований эпидбезопасности должна быть компенсирована нашей с вами личной ответственностью. Соблюдение масочного режима в общественных местах, социальной дистанции и других мер остается обязательным»,

– пишет Парфенчиков .

Добавим, что со 2 июля возобновляются плановые госпитализации и оперативные вмешательства по всем профилям специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи в условиях круглосуточного стационара в Республиканской больнице имени Баранова. Подробнее об этом здесь.