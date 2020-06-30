Площадка для дрессировки собак появится в Новодревлянском сквере

Новодревлянский сквер в Петрозаводске благоустраивают в рамках программы «Комфортная городская среда».

В сквере расширят дорожки, обустроят центральную аллею, установят уличное освещение. В нем появятся малые архитектурные формы и площадка для дрессировки собак.

В мэрии сообщили, что для реализации проекта потребуется снести часть деревьев вдоль дорожек. Специалисты также обосновали необходимость проведения подготовительных работ, согласовав с активными горожанами этапы благоустройства. Подрядчик приступил к расчистке территории.

Фото: пресс-служба администрации города