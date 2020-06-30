30 июня 2020, 15:49
Площадка для дрессировки собак появится в Новодревлянском сквере
В ходе благоустройства территории рабочим придется снести часть деревьев вдоль дорожек
Новодревлянский сквер в Петрозаводске благоустраивают в рамках программы «Комфортная городская среда».
В сквере расширят дорожки, обустроят центральную аллею, установят уличное освещение. В нем появятся малые архитектурные формы и площадка для дрессировки собак.
В мэрии сообщили, что для реализации проекта потребуется снести часть деревьев вдоль дорожек. Специалисты также обосновали необходимость проведения подготовительных работ, согласовав с активными горожанами этапы благоустройства. Подрядчик приступил к расчистке территории.
Фото: пресс-служба администрации города