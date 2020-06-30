Карельский медик с инсультом 8 месяцев не может получить инвалидность

Жительница села Крошнозера Пряжинского района Елена после инсульта не может двигаться самостоятельно и с ноября прошлого года до сих пор не может получить статус инвалида, сообщает пряжинская газета «Наша жизнь».

55-летнюю женщину прошлой осенью разбил инсульт и приковал ее к постели. С тех пор уход за женщиной осуществляют близкие: муж, сыновья и родственники. Инвалидную коляску, оставшуюся от супруга, отдала неравнодушная односельчанка.

Как правило, в подобных случаях больные довольно быстро получают статус инвалида, что дает дополнительные денежные выплаты и льготы. Но не в случае Елены.

— Пенсии по старости жены едва хватает на покупку лекарств и памперсов. Я недавно полпенсии на медицинские товары потратил. Денег совсем не хватает. Документы для подтверждения недееспособности супруги давно были собраны и переданы медработникам. Только лед до сих пор не тронулся. Проблема осталась нерешенной. Те, кто ухаживает за лежачими больными, знает, как дорого обходится абсорбирующее белье. Сколько можно еще ждать? Обидно, что Елена, проработавшая в медицине не один год, невольно страдает от промедления чиновников,

- цитирует возмущенного супруга «Наша жизнь».

Напомним, сегодня стало известно, что волокита в медицинской сфере Карелии заинтересовала Генеральную прокуратуру России.