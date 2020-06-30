Генпрокуратура России обнаружила волокиту в работе карельской медицины

Генеральная прокуратура России провела по регионам проверку исполнения закона в отношении обеспечения лекарствами граждан, перенесших острые сердечно-сосудистые заболевания, сообщает сайт Генпрокуратуры РФ.

На обеспечение лекарствами в регионы было направлено более 10 миллиардов рублей, выявлено, что не во всех регионах организовано своевременное предоставление пациентам препаратов.

Претензии Генпрокуратуры по итогам проверки оказались в отношении реализации закона в Архангельской, Владимирской областях, Мордовии и Карелии.

«Основанием для прокурорского реагирования явились волокита органа здравоохранения Республики Карелия при реализации полномочий по лекарственному обеспечению населения, ненадлежащее доведение до медицинских организаций информации о возможности выписки рецептов»,

- пишет Генпрокуратура РФ.

Вопросы надлежащего исполнения обязанностей по льготному предоставлению лекарственных средств, а также устранение выявленных нарушений находятся на контроле органов прокуратуры.