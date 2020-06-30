Названы адреса 29 новых заболевших Covid-19 в Петрозаводске

На онлайн-карту распространения коронавируса по Карелии нанесены адреса жителей Петрозаводска, у которых Covid-19 был выявлен 29 июня. Их 29 человек.

Так, в городе появились восемь новых очагов инфекции. Это дом №6 по улице Архипова, дом №3 по улице Максима Горького, дом №12А по улице Лизы Чайкиной, дом №2Б по Комсомольскому проспекту, дом №24 по улице Загородной, дом №18 по улице Ключевой, дом №19 по улице Гвардейской и дом №5 по улице Кемской.

Помимо этого, новые заболевшие есть в домах, в которых ранее уже находили коронавирус. Это дом №15В по улице Белинского, дом №29 по улице Державина, дом №22 по Березовой аллее, дом №11 по улице Попова, дом №14 по улице Жуковского, дом №18 по улице Беломорской, дом №68 по Октябрьскому проспекту, дом №5В по улице Лисицыной, дом №9 по улице Бесовецкой и частный дом на улице Матросова.

С начала пандемии в Петрозаводске выявлены уже 611 случаев заражения. Всего в Карелии заболевших 1337 человек.