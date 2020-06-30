В правительстве РК рассказали, почему детские выплаты идут с задержкой

Жители Карелии массово жалуются на трудности в получении выплаты, положенной малоимущим гражданам на детей от 3 до 7 дет. Это связано со множеством факторов, в том числе – отсутствием межведомственного взаимодействия.

Об этом сегодня на прямой линии рассказали глава Карелии Артур Парфенчиков и министр социального развития республики Ольга Соколова.

По словам губернатора, ему поступает множество обращений, четвертая часть их касается выплат на детей. В первую очередь речь идет о выплатах на детей от 3 до семи лет, которая положена семьям, где доход ниже 14 тысяч рублей на человека.

Основные вопросы касаются сроков: чиновники не успевают рассматривать заявления в установленные на федеральном уровне 20 дней. По словам Парфенчикова, это связано с проблемами в межведомственном взаимодействии. Так, например, в доходах семьи учитываются и алименты, информацию надо проверять в Службе судебных приставов, и здесь «возникает дискуссия».

Еще одна трудность – анализ дохода: доход семьи берется за предыдущий год. Поэтому люди возмущаются тем, что их финансовое положение ухудшилось сейчас, но это не учитывается. При этом, если граждане признаны безработными с 1 апреля 2020, доход будет считаться как нулевой, и такие заявления рассматриваются быстрее.

Также сами граждане неправильно составляют заявления. В частности, указывают только ребенка, на которого идет выплата, а других детей не указывают. В результате следует отказ из-за недостоверных данных.

Чиновники попросили отнестись граждан с ложившейся ситуации с пониманием.

«Выплата новая в части технологий. Впервые мы сами собираем все документы, причем в электронном виде. Так и должно быть, но идет настройка, – отметили участники прямой линии. Ольга Соколова отметила, что многие сотрудники не справились с нагрузкой и уволились».

Добавим, что к настоящему моменту данную выплату в Карелии получили более 4,3 тысячи человек на сумму 160 миллионов рублей.