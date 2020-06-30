Республиканская больница возобновляет плановые операции

Плановые госпитализации и оперативные вмешательства по всем профилям специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи в условиях круглосуточного стационара возобновляются в Республиканской больнице имени Баранова со 2 июля, сообщает сайт больницы.

Важные уточнения для пациентов и родственников:

- Плановая госпитализация невозможна при наличии у пациента подтверждённого контакта с больным новой коронавирусной инфекцией, в случае пребывания пациента за пределами Российской Федерации или прибытия из других регионов Российской Федерации и эпидемиологически неблагоприятных районов Республики Карелия, а также при наличии признаков острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ).



Плановая госпитализация пациентов проводится после предварительного обследования на догоспитальном этапе, в том числе:



- получения отрицательного результата исследования биологического материала пациента (мазка из носо- и ротоглотки) на наличие новой коронавирусной инфекции COVID-19 методом ПЦР-диагностики, забранного не позднее чем за 7 календарных дней до даты плановой госпитализации;

- проведения иммуноферментного анализа (далее — ИФА) на наличие антител к новой коронавирусной инфекции COVID-19 в сроки не ранее 3-4 календарных дней до даты плановой госпитализации;

- осмотра врача терапевта медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь по месту проживания (регистрации) пациента, в последний рабочий день перед датой госпитализации с выдачей заключения об отсутствии противопоказаний для плановой госпитализации и заполнением пациентом анкеты эпидемиологического анамнеза.



- в приёмных отделениях интервал между приемом плановых пациентов должен составлять не менее 15 минут с проведением проветривания и текущей дезинфекции помещения после каждого пациента.

- в приемных отделениях пациенты обязаны использовать средства индивидуальной защиты (маски, перчатки).

- в приемных отделениях ГБУЗ РК «Республиканская больница им.В.А.Баранова» допускается одномоментное нахождение не более 3 пациентов.



Запрещается посещение пациентов родственниками, супругами, знакомыми, законными представителями пациентов, также запрещаются передачи пациентам.

Пациентам запрещается покидать территорию ГБУЗ РК «Республиканская больница им.В.А.Баранова» в течение всего времени пребывания на стационарном лечении.