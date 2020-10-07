Коронавирус продолжает расползаться по районам Карелии

Обновленная онлайн-карта показала главные очаги распространения коронавируса в Карелии на 7 октября.

Больше половины всех инфицированных в столице республики. В Петрозаводске 2471 случай. На втором месте Кондопожский район. Здесь уже 207 больных. На третьей позиции Прионежский район - 191 зараженный.

Далее следуют Кемский район (185), Беломорский район (147), Сортавальский район (142), Сегежский район (119), Лоухский район (115), Олонецкий район (113), Суоярвский район (113) и Костомукша (110).

Общее количество заболевших коронавирусом в Карелии к 7 октября достигло 4392 человек.