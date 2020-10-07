Президент РФ Владимир Путин рассказал агентству ТАСС о взаимоотношениях с членами своей семьи. Подобные откровения мы не часто слышим от своего президента, поэтому почитать их любопытно. По словам Путина, он получает большое удовольствие от общения со своими внуками, но откровенничать на тему своей семьи не любит по соображениям безопасности.

«Есть у меня внуки, я счастлив. Они очень хорошие, сладкие такие,

— поделился эмоциями глава государства.

— Я получаю большое удовольствие от общения с ними. Маленькие сладкие детишки. Я думаю, это естественное чувство для каждого человека. В моей жизни это есть. Я очень рад этому.

Зашла речь и о том, кто в семье Путина является авторитетом. В ответ д рассказал о диалоге его дочери с одним из внуков. Ребенок спросил маму, почему он должен ее слушаться, а та в качестве аргумента напомнила, что она старше. «Нет, дедушка Вова старше», — с улыбкой процитировал ответ своего внука Путин.

«Так что в известной степени, наверное, тоже для них (внуков) — пока, во всяком случае, — являюсь таким авторитетом»,

— заключил глава государства.

Путин выразил надежду, что и для своих дочерей, которые уже выросли, он тоже был авторитетом.

Рассказывая о своей семье, президент, тем не менее, не стал уточнять, сколько у него внуков, объяснив журналисту ТАСС, почему не хочет делиться дополнительной информацией. «Вы же не живете моей жизнью и не понимаете, что такое вопросы безопасности, — сказал он. — Просто человек, когда далек от этого, он этого просто не замечает».

Путин не согласился с аргументом журналиста о том, что во многих странах члены семей политиков открыто участвуют в публичной жизни.

«Люди же голосуют не за семью, а за меня и за те надежды, которые они связывают с моим пребыванием в той должности, в которой я сейчас нахожусь», — объяснил президент.

- Я знаю, что западная политическая культура связана с представительством членов семьи. Но мне кажется, что мы не в таком состоянии находимся, чтобы заниматься этим театром. У нас должно быть по-взрослому, по-серьезному. Это во-первых. А во-вторых, есть вопросы, связанные с безопасностью…

Тема семьи вновь возникла в интервью и на вопросе о личных потерях Путина за прошедшие двадцать лет. «Родители ушли у меня из жизни прямо в начале этого пути (на высших государственных постах). Самая большая потеря», — сказал президент. Родители Путина умерли в 1998 и 1999 годах.