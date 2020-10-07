В Сегежском районе нарушали сроки работы с обращениями граждан

Прокуратура провела проверку соблюдения норм действующего законодательства одним из органов местного самоуправления Сегежского района, сообщается на сайте ведомства.

В ходе проверки были выявлены многочисленные нарушения в работе при рассмотрении обращений граждан.

Так, администрацией органа местного самоуправления нарушались сроки перенаправления обращений граждан в иные уполномоченные органы, а также сроки рассмотрения обращений.

По результатам проверки прокуратурой района в адрес главы администрации направлено представление об устранении нарушений действующего законодательства.

Представление рассмотрено, три должностных лица, допустившие нарушения, привлечены к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, со всеми сотрудниками администрации проведено учебное занятие в целях дальнейшего недопущения нарушения сроков рассмотрения обращений.

В связи с этим прокуратура напоминает, что в соответствии с частью 1 статьи 9 Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» обращение, поступившее в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, подлежит обязательному рассмотрению.

Письменное обращение, поступившее в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, рассматривается в течение 30 дней со дня регистрации письменного обращения.

При этом письменное обращение, содержащее вопросы, решение которых не входит в компетенцию данных органов или должностного лица, направляется в течение 7 дней со дня регистрации в соответствующий орган или соответствующему должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов, с уведомлением гражданина, направившего обращение.