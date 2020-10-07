Мэрия просит откликнуться ветеранов, не получивших юбилейные медали

В Петрозаводска должны были выдать более двух с половиной тысяч медалей в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Кампания по вручению наград завершается, однако передать медаль удалось не всем участникам Великой Отечественной войны и труженикам тыла. В администрации города объясняют это тем, что пожилые люди могут проживать у родных по другим адресам. В связи с этим власти карельской столицы просят до 20 октября откликнуться ветеранов, которые еще не получили награду. Пожилых людей или их родственников просят позвонить по номерам: 71-33-57, 71-34-67.

Фото: пресс-служба администрации города