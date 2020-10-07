Трассу Вологда-Медвежьегорск ожидает капитальный ремонт

Управление автомобильной магистрали Москва – Архангельск, Федерального дорожного агентства, проведет электронный аукцион на ремонт автомобильной дороги А-119 Вологда – Медвежьегорск – автомобильная дорога Р-21 «Кола», сообщает сайт RosTender.info.

Запланирована установка дорожных знаков, автобусных остановок и пластиковых сигнальных столбиков. Планируется устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси, восстановление водосбросов на обочинах и лотка по откосу насыпи, а также установка Г-образных опор. Обочины укрепят засевом трав, на асфальт нанесут горизонтальную разметку термопластиком.

Начальная цена контракта составит 358 млн рублей. Подать заявку на участие можно будет до 28 октября, аукцион будет проводиться на следующий день.