Выявлены новые клинические проявления коронавирусной инфекции

Медики обнаружили новые клинические проявления коронавирусной инфекции, сообщает ТАСС.

Издание сообщает, что центры Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России, перепрофилированные под прием больных с новой коронавирусной инфекцией, выявили у двух пациентов нетипичное течение заболевания.

«В процессе лечения у обоих пациентов появилась отрицательная динамика в виде [симптома] «острого живота», повышения температуры тела. Данные симптомы являлись показанием для экстренного оперативного вмешательства. Пациентам была выполнена диагностическая лапароскопия, в результате которой была выявлена картина асцита – наличие жидкости в брюшной полости. Таким образом, по результатам обследований двух пациентов можно предполагать новый вариант COVID-19, протекающий с клинической картиной серозного перитонита»,

– говорится в сообщении.

В агентстве считают, что воспаление брюшины может возникать как системный ответ на вирусную инфекцию, что может приводить к патологическим изменениям в микрососудах и асептическому воспалению некоторых серозных оболочек.