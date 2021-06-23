В России подтверждены 17 594 новых случаев коронавируса

17 594 новых случаев коронавируса подтверждены в России за последние сутки. Больше всего инфицированных в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.

Общее число заражений за все время пандемии составило 5 368 513, пишут «Известия» со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

Умерли 548 человек с коронавирусом. За все время пандемии в стране скончались 130 895 человек.

Также за сутки были выписаны 12 660 человек. За все время от коронавируса вылечились 4 902 110. (фото bbc.com, Sergei Karpukhin)