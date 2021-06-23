Всероссийский выпускной для школьников пройдет в онлайн-формате

25 июня для школьников пройдет всероссийский выпускной, сообщает РГ. Мероприятие будет проходить в формате онлайн в паблике федерального Минпросвещения в соцсети «ВКонтакте». Трансляция начнется в 12:00 по московскому времени.

Откроет выпускной поздравление министра просвещения РФ Сергея Кравцова. Участников праздника ожидают напутственные слова педагогов, звезд кино и эстрады, творческие подарки и сюрпризы.

На сайте Выпускник21.рф любой желающий может отправить праздничную открытку, поздравить учителя. (фото rg.ru)