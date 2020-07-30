Более пяти тысяч случаев коронавируса выявлены за сутки в России

За последние сутки в России коронавирус выявлен еще у 5509 человек. Скончались 129 пациентов. Выздоровели 9322 человека. Такие данные приводит оперативный штаб по борьбе с Covid-19.

Больше всего новых зараженных в Москве - 678. В Санкт-Петербурге 162 новых случая, в Мурманской области - 146, в Архангельской области - 76, в Ленинградской области - 40.

Всего с начала пандемии в нашей стране коронавирус диагностирован 834 499 раз. Умерли 13 802 пациента. Выздоровели 629 655 человек.