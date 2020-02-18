18 февраля 2020, 17:13
Общество

Помещенных в карантин по коронавирусу врачей скорой отпустили домой

В Петрозаводске бригаду скорой помощи изолировали из-за шутника якобы приехавшего из Китая

Сегодня бригаду скорой помощи Петрозаводска отпустили из карантина по коронавирусу. Об этом нашему изданию сообщили в карельском Минздраве.

Медики со вчерашнего дня находились в карантине в инфекционной больнице в Петрозаводске. Их изолировали, поскольку врачи могли находиться в контакте с зараженным опасным вирусом. Напомним, утром 17 февраля нетрезвого 44-летнего гражданина заметили полицейские, патрулировавшие железнодорожный вокзал. Он пожаловался на боль в животе и тошноту. Мужчину доставили в медицинский кабинет, фельдшер вызвала скорую. Приехавшим медикам мужчина заявил, что прибыл из Китая. Из-за подозрений на вирус его также госпитализировали. Однако. протрезвев, пациент заявил, что просто пошутил и коронавируса у него нет. Подробнее об этом здесь.

В Минздраве также сообщили, что личность шутника была установлена полицией.

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