Помещенных в карантин по коронавирусу врачей скорой отпустили домой

Сегодня бригаду скорой помощи Петрозаводска отпустили из карантина по коронавирусу. Об этом нашему изданию сообщили в карельском Минздраве.

Медики со вчерашнего дня находились в карантине в инфекционной больнице в Петрозаводске. Их изолировали, поскольку врачи могли находиться в контакте с зараженным опасным вирусом. Напомним, утром 17 февраля нетрезвого 44-летнего гражданина заметили полицейские, патрулировавшие железнодорожный вокзал. Он пожаловался на боль в животе и тошноту. Мужчину доставили в медицинский кабинет, фельдшер вызвала скорую. Приехавшим медикам мужчина заявил, что прибыл из Китая. Из-за подозрений на вирус его также госпитализировали. Однако. протрезвев, пациент заявил, что просто пошутил и коронавируса у него нет. Подробнее об этом здесь.

В Минздраве также сообщили, что личность шутника была установлена полицией.