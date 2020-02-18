Лифт рухнул на рабочих во время демонтажа

Несчастный случай произошел в Кондопоге 6 февраля: во время ремонтных работ по замене лифта в многоквартирном доме на Октябрьском шоссе, 75 кабина упала на рабочих, производивших демонтаж. Об инциденте рассказала «Руна», сославшись на информированный источник.

По сведениям издания, во время работ серьезно пострадал один из рабочих - мужчину, приехавшего на заработки из Татарстана, доставили в реанимацию. Сейчас пострадавший проходит лечение в травматологии Республиканской больницы имени Баранова - его жизни ничего не угрожает.

Ранее трагический случай произошел во время работ по демонтажу СКК в северной столице: под завалами спортивно-концертного комплекса, который 31 января в Санкт-Петербурге, было найдено тело погибшего рабочего из Петрозаводска.