Изменится стоимость проезда в автобусах с автовокзала Петрозаводска
С 1 марта изменится стоимость проезда на пригородных маршрутах автовокзала Петрозаводска. Об этом сообщает «Петрозаводск транспортный».
Северное (Шуйское) направление (кроме рейсов на Кондопогу)
ММС, разв.ММС – 50 руб.
Низовье, Шуя, Шуя-Кладбище – 65 руб.
Шуйская АЗС, Шуя Верховье – 70 руб.
Ст. Шуйская – 90 руб.
разв.Падас, Шуйская Чупа – 100 руб.
Царевичи, разв. Лучевое-1 – 10 руб.
Лучевое-1, Косалма, т/бКосалма – 125 руб.
т/б Сампо, Лучевое-2 разв. – 135 руб.
Энергетик, Лучевое-2, р.Тулгуба – 145 руб.
Тулгуба, Западная Чупа – 160 руб.
Кончезеро – 170 руб,
Марциальные Воды – 210 руб.
Утуки, Черемушки – 220 руб.
Спасская Губа – 245 руб.
Кондопожское направление (тарифы только на рейсы на Кондопогу)
ММС, разв.ММС – 50 руб.
Шуя, Шуя-Кладбище – 65 руб.
Шуйская АЗС – 75 руб.
Ст. Шуйская – 90 руб.
разв.Падас – 100 руб.
разв. Лучевое-1 – 110 руб.
Лучевое-2 разв. – 135 руб.
разв.Тулгуба – 145 руб.
Андреевское, Янишполе – 160 руб.
Пригородный разв. – 170 руб.
ККХП – 175 руб.
Кондопога – 180 руб.
Юго-западное (Пряжинское) направление
Новая Вилга – 50 руб.
Вилга – 65 руб.
Половина 23 км, Кладбище Вилга – 75 руб.
Половина – 90 руб.
Матросы 29 км, больница – 110 руб.
Матросы – 125 руб.
Разв.Юманишки – 135 руб.
Площадка – 145 руб.
Пряжа – 170 руб.
Киндасово – 220 руб.
Святозеро – 245 руб.
Юго-восточное (Деревянское) направление
Ужесельга – 50 руб.
Нёлукса – 75 руб.
Хутор, Разв.Орзега, Дачи Гея, Звезда – 90 руб.
Деревянное, Дачи Звезда-2 – 100 руб.
Уя, ст.Орзега – 110 руб.
Дачи Орзега – 125 руб.
Педасельга, Дачи Сосновый Бор – 135 руб.
Ст. Деревянка – 145 руб.
Дачи, 41 км – 160 руб.
Западное (Чалнинское) направление
Дачи Щит, Бесовец 14 км – 50 руб.
Разв.Нижн.Бесовец, д.Бесовец – 50 руб.
Дачи Бесовец 13 км – 50 руб.
Аэропорт, кл.Бесовец – 65 руб.
Гарнизон, Автопарк, Чална – 75 руб.
Чална-кл., Виданы, Дачи Урозеро – 90 руб.
Маткачи, Бесовец Верховье– 90 руб.
Виданы-в/г, разв.28 км, Порожки – 100 руб.
ст.Падозеро, б/о ДОК – 110 руб.
Падозеро 28 км– 110 руб.
Падозеро 33 км, д.Падозеро – 125 руб.
Падозеро 38 км – 135 руб.
Виллагора, ст. Виллагора – 145 руб.
Кутижма – 170 руб.
Кудама разв., Чуралахта, Сяпся – 210 руб.
Южное (Лососинское) направление
Лососинное 7, 9 км – 40 руб.
Лососинное 15, 16 км, Дачи 16 км – 65 руб.
б/о ОТЗ – 65 руб.
Лососинное 17 км, Связь, Онежец – 75 руб.
Разв. Шапшезеро – 90 руб.
б/оЭнергетик, Машезеро – 100 руб.
Чогозеро – 110 руб.
Шапшезеро – 125 руб.
Северо-восточное (Заозерское) направление
Заозерье, Логморучей – 60 руб.
Судострой, Лехнаволок– 60 руб.
Разв. Зимник – 90 руб.
Пиньгуба – 100 руб.
Берёзовые Мосты – 110 руб.
Ялгуба – 135 руб.
Суйсарь – 170 руб.
Уточняется, что минимальная стоимость проезда в пригородном сообщении, в том числе стоимость проезда по Петрозаводску – 25 рублей. Стоимость провоза багажа и ручной клади сверх норматива составляет 25 рублей.
Ранее в расписание движения автобусов с автовокзала с 15 февраля были внесены изменения.