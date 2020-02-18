Изменится стоимость проезда в автобусах с автовокзала Петрозаводска

С 1 марта изменится стоимость проезда на пригородных маршрутах автовокзала Петрозаводска. Об этом сообщает «Петрозаводск транспортный».

Северное (Шуйское) направление (кроме рейсов на Кондопогу)



ММС, разв.ММС – 50 руб.

Низовье, Шуя, Шуя-Кладбище – 65 руб.

Шуйская АЗС, Шуя Верховье – 70 руб.

Ст. Шуйская – 90 руб.

разв.Падас, Шуйская Чупа – 100 руб.

Царевичи, разв. Лучевое-1 – 10 руб.

Лучевое-1, Косалма, т/бКосалма – 125 руб.

т/б Сампо, Лучевое-2 разв. – 135 руб.

Энергетик, Лучевое-2, р.Тулгуба – 145 руб.

Тулгуба, Западная Чупа – 160 руб.

Кончезеро – 170 руб,

Марциальные Воды – 210 руб.

Утуки, Черемушки – 220 руб.

Спасская Губа – 245 руб.



Кондопожское направление (тарифы только на рейсы на Кондопогу)



ММС, разв.ММС – 50 руб.

Шуя, Шуя-Кладбище – 65 руб.

Шуйская АЗС – 75 руб.

Ст. Шуйская – 90 руб.

разв.Падас – 100 руб.

разв. Лучевое-1 – 110 руб.

Лучевое-2 разв. – 135 руб.

разв.Тулгуба – 145 руб.

Андреевское, Янишполе – 160 руб.

Пригородный разв. – 170 руб.

ККХП – 175 руб.

Кондопога – 180 руб.



Юго-западное (Пряжинское) направление



Новая Вилга – 50 руб.

Вилга – 65 руб.

Половина 23 км, Кладбище Вилга – 75 руб.

Половина – 90 руб.

Матросы 29 км, больница – 110 руб.

Матросы – 125 руб.

Разв.Юманишки – 135 руб.

Площадка – 145 руб.

Пряжа – 170 руб.

Киндасово – 220 руб.

Святозеро – 245 руб.



Юго-восточное (Деревянское) направление



Ужесельга – 50 руб.

Нёлукса – 75 руб.

Хутор, Разв.Орзега, Дачи Гея, Звезда – 90 руб.

Деревянное, Дачи Звезда-2 – 100 руб.

Уя, ст.Орзега – 110 руб.

Дачи Орзега – 125 руб.

Педасельга, Дачи Сосновый Бор – 135 руб.

Ст. Деревянка – 145 руб.

Дачи, 41 км – 160 руб.



Западное (Чалнинское) направление



Дачи Щит, Бесовец 14 км – 50 руб.

Разв.Нижн.Бесовец, д.Бесовец – 50 руб.

Дачи Бесовец 13 км – 50 руб.

Аэропорт, кл.Бесовец – 65 руб.

Гарнизон, Автопарк, Чална – 75 руб.

Чална-кл., Виданы, Дачи Урозеро – 90 руб.

Маткачи, Бесовец Верховье– 90 руб.

Виданы-в/г, разв.28 км, Порожки – 100 руб.

ст.Падозеро, б/о ДОК – 110 руб.

Падозеро 28 км– 110 руб.

Падозеро 33 км, д.Падозеро – 125 руб.

Падозеро 38 км – 135 руб.

Виллагора, ст. Виллагора – 145 руб.

Кутижма – 170 руб.

Кудама разв., Чуралахта, Сяпся – 210 руб.



Южное (Лососинское) направление



Лососинное 7, 9 км – 40 руб.

Лососинное 15, 16 км, Дачи 16 км – 65 руб.

б/о ОТЗ – 65 руб.

Лососинное 17 км, Связь, Онежец – 75 руб.

Разв. Шапшезеро – 90 руб.

б/оЭнергетик, Машезеро – 100 руб.

Чогозеро – 110 руб.

Шапшезеро – 125 руб.



Северо-восточное (Заозерское) направление



Заозерье, Логморучей – 60 руб.

Судострой, Лехнаволок– 60 руб.

Разв. Зимник – 90 руб.

Пиньгуба – 100 руб.

Берёзовые Мосты – 110 руб.

Ялгуба – 135 руб.

Суйсарь – 170 руб.



Уточняется, что минимальная стоимость проезда в пригородном сообщении, в том числе стоимость проезда по Петрозаводску – 25 рублей. Стоимость провоза багажа и ручной клади сверх норматива составляет 25 рублей.

Ранее в расписание движения автобусов с автовокзала с 15 февраля были внесены изменения.